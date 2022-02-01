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Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Muslera, Fatih Öztürk, Boey, Diagne ve Mostafa Mohamed yer almadı.
Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray devre arası kampını Antalya'da yapmakaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar kamp kadrosunda yer alan futbolcuları açıkladı.

Sakatlığı bulunan Muslera, Sacha Boey, Fatih Özürk, Diagne ve Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Mostafa Mohamed kadroda yer almadı.

Kamp kadrosunda, "Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Inaki Pena, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao, Jankat Yılmaz, Barış Alper, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Feghouli ve Berk Balaban" yer aldı.

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