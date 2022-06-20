Galatasaray’ın futbol direktörü Cenk Ergün oldu

Galatasaray, futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün’ün getirildiğini açıkladı.

Galatasaray’da yeni başkan Dursun Özbek yönetiminde yapılanma devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı açıklamada futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün’ün getirildiğini duyurdu. Galatasaray, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Sayın Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz” denildi.

SENSIBILE İLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan Galatasaray’da sportif direktörlük görevinde bulunan Pasquale Sensibile’nin sözleşmesi fesh edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, konuyla ilgili olarak paylaştığı resmi açıklamada, “Galatasaray Futbol A Takımı Sportif Direktörü Pasquale Sensibile’nin sözleşmesi fesh edilmiştir. Pasquale Sensibile’ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.