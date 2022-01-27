  • BIST 1.969,23
  • Altın 787.77450
  • Dolar 13.609
  • Euro 15.2552
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -6 °C
»

Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mustafa Muhammed'in yerine sınava giren arkadaşına gözaltı

Mısır Başsavcılığı, Galatasaray'ın Mısırlı yıldız oyuncusu Mustafa Muhammed'in yerine 3 sınava giren arkadaşı hakkında soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdi.
Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mustafa Muhammed'in yerine sınava giren arkadaşına gözaltı

Mısır gazetelerinden El-Yevm es-Sabi'de yer alan haberde, yapılan sorgulamada sanığın, Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da mücadele eden forvet oyncusu adına 3 sınava girdiğini itiraf ettiği bildirildi.

İfadesinde sanığın, Galatasaray ve Mısır Milli Takımı oyuncusu Mustafa Muhammed'in Afrika Uluslar Kupası için mücadele ettiğini, bunun vatani bir görev olduğunu ve arkadaşının sınıfta kalmasından çekindiği için sadece yardım etmek istediğini söylediği aktarıldı.

Mısır Başsavcılığının, sanığın suçunu itiraf etmesinin ardından soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdiği ve soruşturmanın devam edeceği kaydedildi.

Ne olmuştu?
Mısır'ın Giza kentinde yer alan bir eğitim enstitüsünde 24 Ocak'ta Galatasaray'ın forveti Mustafa Muhammed'in arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin ünlü futbolcunun yerine sınavlara girdiği söylentileri yerel medyaya yansımıştı.

Söylentilerin ardından konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sorgulanan sanık, "Mustafa Muhammed ülkemizi temsil ediyor. Geleceği konusunda yardım etmek istedim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yapımcı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de transfer kısıtlamaları kaldırıldı26 Ocak 2022 Çarşamba 16:18
  • Fenerbahçe'nin Antalya kampı kadrosu belli oldu26 Ocak 2022 Çarşamba 15:31
  • Fenerbahçe'de 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı26 Ocak 2022 Çarşamba 15:22
  • Milli motosikletçi Can Öncü İspanya'da testlere çıkacak26 Ocak 2022 Çarşamba 13:55
  • Spartak Moskova, Socios.com iş birliği ile 'fan token' çıkaracak26 Ocak 2022 Çarşamba 13:12
  • Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon '1' numara ile yarışacak26 Ocak 2022 Çarşamba 13:00
  • Bisiklette hedef olimpiyat madalyası26 Ocak 2022 Çarşamba 12:25
  • Avustralya Açık'ta Sinner'i eleyen Tsitsipas yarı finalde26 Ocak 2022 Çarşamba 12:25
  • NBA'de Furkan, 76ers'ın galibiyetine 13 sayılık katkı yaptı26 Ocak 2022 Çarşamba 11:00
  • Avustralya Açık'ta Iga Swiatek ile Danielle Collins yarı finale çıktı26 Ocak 2022 Çarşamba 10:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti