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Galatasaray'ın, Türkiye Kupası'nda rakibi belli oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor'la eşleşti.
Galatasaray'ın, Türkiye Kupası'nda rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri yapıldı. Galatasaray'ın kupadaki rakibi GMG Kastamonuspor oldu.

Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanıyor.

İşte 3. Turda eşleşen takımlar:
Galatasaray - GMG Kastamonuspor
Çorum FK - Esenler Erokspor
Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü
Adana Demirspor - Adıyaman FK
Balıkesirspor - Yeşilyurt Ofspor
Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
Kayserispor - Iğdır FK
Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
Boluspor - Fethiyespor
Samsunspor - Muş 1984 Muşspor
Giresunspor - Amasyaspor FK
Atakaş Hatayspor - Düzcespor
Manisa FK - Eynesil Belediyespor
Ankaraspor - Pazarspor
Şanlıurfaspor - Karaman FK
Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor
Uşakspor - Gümüşhane
Göztepe - Karaköprü Belediyespor
Adanaspor - Orduspor
Altınordu - Sapanca Gençlikspor
Menemen FK - Bulvarspor
Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi
Bucaspor - Artvin Hopaspor
Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
Kasımpaşa - Yeni Mersin İdman Yurdu
Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK
Gaziantep FK - Sarıyer

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