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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurasına seri başı olarak katılan temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi İspanyol devi Barcelona oldu.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nun kuraları çekildi. UEFA’nın İsviçre Nyon’daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde son 16 eşleşmeleri belirlendi.

Türkiye’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray’ın ise son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu.

Son 16 turu müsabakalarında ilk maçlar 10 Mart Perşembe günü oynanacakken, rövanş karşılaşmaları ise 17 Mart Perşembe günü gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda çekilen kuraların ardından oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Rangers - Kızılyıldız
Braga - Monaco
Porto - Lyon
Atalanta - Bayer Leverkusen
Sevilla - West Ham
Barcelona - Galatasaray
Leipzig - Spartak Moskova
Real Betis - Eintracht Frankfurt

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