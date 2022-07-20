Galatasaray'ın yeni transferi bugün geliyor

Galatasaray'ın Olimpik Lyon'dan yeni transferi Leo Dubois'in, sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün İstanbul'a geleceği kaydediliyor.

Fransız ekibi Lyon'dan 2.5 milyon Euro bonservis ödenerek transferi gerçekleştirilen sağ bek Leo Dubois, bugün İstanbul'da olacak. 27 yaşındaki oyuncu Sarı-Kırmızılı takıma 3 yıllık imza atacak.

Dün akşam saatlerinde Haris Seferovic'i açıklayan Galatasaray, bugün ikinci bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor. Sarı- Kırmızılılar, Fransa'nın Lyon takımından sağ bek Leo Dubois ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki sağ bekin bugün İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Fransız oyuncu yapılacak sağlık kontrollerinde bir problem yaşanmaması halinde, Sarı-Kırmızılı takımla sözleşme imzalayacak.

Yıllık 1.8 milyon Euro alacak

Cim Bom bu transfer için oyuncunun 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Lyon'a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Leo Dubois'e de yıllık 1.8 milyon Euro ödeneceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere, ligde 23 maçta forma giyen Leo Dubois, ilk kez Fransa dışında top koşturacak.