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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar, İstanbul'a geldi. Kiralık olarak gelen Şilili orta saha, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar, İstanbul'a geldi.

28 yaşındaki orta saha oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Erick Pulgar'ın imzalaması beklenen mukavelede satın alma opsiyonu olmadığı belirtildi.

FIFA'dan alınan özel izinle evrakları TFF'ye teslim edilen Erick Pulgar, sarı kırmızılı ekibin UEFA listesinde yer alabilecek.

BOLİVYA HÜKÜMETİ ÖZEL UÇAĞA İZİN VERMEDİ

Galatasaray, Bolivya-Şili arasında oynanan karşılaşma sonrası Erick Pulgar'ı özel uçakla İstanbul'a gelitirmek istiyordu ancak Bolivya hükümeti, özel uçağın ülkeye girişine izin vermedi.

28 yaşındaki ön liberonun sözleşmesinde satın alma opsiyonu olmadığı öğrenildi.

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