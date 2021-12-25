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Galatasaraylı Feghouli'ye milli davet

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Cezayir Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Galatasaray'dan Sofiane Feghouli de dahil edildi.
Galatasaraylı Feghouli'ye milli davet

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Cezayir Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Cezayir Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Djamel Belmadi tarafından belirlenen 28 kişilik kadroya Galatasaray'dan Sofiane Feghouli de dahil edildi.

Manchester City'den Riyad Mahrez, Olimpik Lyon'dan Islam Slimani, Milan'dan Ismael Bennacer, West Ham United'dan Said Benrahma gibi isimlerin davet edildiği kadroda Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ise yer almadı.

Kamerun'un ev sahipliğinde 9 Ocak-6 Şubat 2022'de düzenlenecek turnuvada E Grubu'nda yer alan son şampiyon Cezayir, Fildişi Sahili, Sierra Leone ve Ekvator Ginesi ile mücadele edecek.

Aday kadroda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci: Rais M'Bolhi (El İttifak), Alexandre Oukidja (Metz), Moustapha Zeghba (Damac)

Defans: Djameleddine Benlamri (Katar), Aissa Mandi (Villarreal), Mohamed Amine Tougai, Ilyes Chetti, Abdelkader Bedrane (Esperance), Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach), Youcef Atal (Nice), Houcine Benayada (Etoile du Sahel), Mohamed Reda Halaimia (Beerschot), Mehdi Tahrat (El Gharafa)

Orta saha: Ismael Bennacer (Milan), Ramiz Zerrouki (Twente), Adem Zorgane (Charleroi), Haris Belkebla (Brest), Sofiane Feghouli (Galatasaray), Sofiane Bendebka (El Fetih)

Forvet: Riyad Mahrez (Manchester City), Adam Ounas (Napoli), Youcef Belaili (Kulüpsüz), Said Benrahma (West Ham United), Yacine Brahimi (El-Rayyan), Farid Boulaya (Metz), Islam Slimani (Olimpik Lyon), Baghdad Bounedjah (El Sadd), Mohamed Amine Amoura (Lugano)

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