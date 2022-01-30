  • BIST 1.983,18
  • Altın 769.03395
  • Dolar 13.4872
  • Euro 15.0544
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -4 °C
»

Galatasaraylı futbolcu Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu

Galatasaray'ın Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcusu Christian Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu.
Galatasaraylı futbolcu Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde, takım listelerinin bulunduğu sayfadaki bilgiye göre Luyindama'nın Suudi Arabistan Ligi'ne transferi gerçekleşti.

Transferle ilgili sarı-kırmızılı kulüpten henüz bir açıklama yapılmazken, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar Al Taawon ekibine kiralandığı bildirildi.

Galatasaray, Christian Luyindama'yı 2019 yılında 8 milyon avro bonservis bedeliyle Belçika'nın Standard Liege ekibinden kadrosuna dahil etmişti.

Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda bu sezon 13'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 19 maçta forma giydi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu tutuklandı30 Ocak 2022 Pazar 15:17
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin30 Ocak 2022 Pazar 14:40
  • İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli ailenin evini yıktı30 Ocak 2022 Pazar 14:37
  • İsrail polisi Kudüs’te 6’sı çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı30 Ocak 2022 Pazar 14:36
  • Çavuşoğlu: Maldivler ile ticaret hacmimizin 100 milyon dolara çıkarılabilmesini hedefliyoruz30 Ocak 2022 Pazar 14:29
  • Babasını öldüren Musap: Yine annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim30 Ocak 2022 Pazar 14:08
  • Mütefekkir Cevdet Said hayatını kaybetti30 Ocak 2022 Pazar 13:43
  • Ankara Valiliği'nden 'buzlanma' uyarısı30 Ocak 2022 Pazar 13:29
  • Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri arasında diyalog ve iş birliğini memnuniyetle karşıladı30 Ocak 2022 Pazar 13:06
  • Ağrı'nın saklı güzelliği Meya Şelalesi buzla kaplandı30 Ocak 2022 Pazar 13:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti