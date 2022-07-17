  • BIST 2.382,44
  • Altın 955.072
  • Dolar 17.3949
  • Euro 17.5404
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 27 °C
»

Galatasaraylı Nelsson: Okan hoca takıma göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyor

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, "Okan hoca takıma göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyor. İleride baskı yapan bir takım istiyor." dedi.
Galatasaraylı Nelsson: Okan hoca takıma göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyor

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta bulunan Nelsson, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Kampın iyi geçtiğini aktaran 23 yaşındaki futbolcu, "Bu kampta kendimi iyi hissediyorum. Antrenman ve maçlar açısından biraz zorlayıcı. Kamp dönemlerinin böyle olması gerekiyor. Zorlansak da takım için böyle olması daha iyi. Tatilden yeni döndük ve fiziksel olarak tam formumuzda değiliz. Yavaş yavaş yüzde 100'ümüze doğru geliyoruz. Zamanla çok daha iyi bir noktaya geleceğimize eminim." diye konuştu.

Marcao'nun takımdan ayrılmasının ardından stoper tandeminde hazırlık maçlarına çıktığı Abdülkerim ve Emin ile ilgili görüşlerini aktaran Nelsson, "Marcao ile gitmeden önce birkaç kez görüştüm. Kendisine iyi dileklerimi ilettim. Belki gelecekte onunla rakip olacağız. Futbol böyledir. Onun için en iyisini diliyorum. Biz takım olarak devam ediyoruz. Yeni partnerlerim var. Her ikisi de iyi oyuncular." ifadelerini kullandı.

Nelsson, Galatasaray Futbol Akademisi'nden A takımla kampa götürülen genç oyuncuların performansıyla ilgili şöyle konuştu:

"Genç oyuncuların performansları iyiydi. Antrenmanlarda onları inceledim. Bazılarını da maçta gördüm. Kulüp açısından gelecek vaat ettiklerini söyleyebilirim. Tecrübeli oyunculardan almaları gereken tavsiyeler var. Daha fazla antrenman yapmaları gerektiği, sahada nasıl oynamaları gerektiğini söylemeliyiz. İyi insanlar olduğunu düşünüyorum. Gelecekte iyi oyuncular olacaklarını düşünüyorum"

Okan hoca göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyor

Victor Nelsson, yeni teknik direktör Okan Buruk'un göze hoş gelen futbol oynatmak istediğini söyledi.

Okan Buruk'u sevdiğini aktaran Danimarkalı futbolcu, "Okan hoca takıma göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyor. İleride baskı yapan bir takım istiyor. Saha dışında onunla birkaç kez konuşma fırsatım oldu. İyi bir insan ve iyi bir lider olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Nelsson, Süper Lig'de geçen sezonun kötü geçirdiklerini hatırlatarak şunları kaydetti.

"Çok maç kazanmamız gerekiyor. Geçen sezon ligdeki performansımız kabul edilemezdi. Yeni sezona tamamen farklı bir mantalite ile başlamamız lazım. Bu yorucu olacak, çok fazla çalışmamız gerekecek. Mümkün olduğunca maç kazanmamız gerekiyor. Her gün antrenmanlarda ve maçlarda çok sıkı çalışıp şampiyon olacağımızı ümit ediyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Red Bull Formulaz 17 Temmuz'da düzenlenecek16 Temmuz 2022 Cumartesi 20:19
  • Riyad Mahrez, Manchester City ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:16
  • Luiz Adriano: Nuri Şahin ile çalışmak çok keyifli16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:18
  • Manchester United, Christian Eriksen'i kadrosuna kattı16 Temmuz 2022 Cumartesi 14:17
  • Galatasaray Nef, ABD'li oyuncu Angelo Caloiaro'yu kadrosuna kattı16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:30
  • Fenerbahçe'de stoper operasyonu! 4 aday var16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:29
  • Afyonkarahisar motokros yarışlarında binlerce kişiyi ağırlayacak16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:25
  • Milli güreşçilerden Tunus'taki özel turnuvada 7 madalya16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:15
  • Adana Demirsporlu Gökhan ve Samet, takıma daha çok katkı sunmayı hedefliyor15 Temmuz 2022 Cuma 14:49
  • İstanbulsporlu İbrahim, oynadıkları oyunun karşılığını Süper Lig'de alacaklarına inanıyor15 Temmuz 2022 Cuma 14:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti