Galatasaraylı Van Aanholt'a çirkin saldırı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt'a Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Ümraniyespor maçı sonrasında çirkin bir saldırı yapıldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor'u Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 mağlup eden Galatasaray 'da maç sonunda çirkin bir olay gündeme geldi.

Sosyal medyadan kendisi hakkında ırkçı yorumda bulunan bir taraftarın yorumunu paylaşan Aanholt, bu paylaşımla ilgili bir mesaj paylaştı. Yapılan yorumun utanç verici olduğunu ve bu ırkçı paylaşım nedeniyle asla pes etmeyeceğini söyledi.

Hollandalı futbolcu yaptığı paylaşımda "Galibiyet hırsıyla söylenen birçok şeyi tolere edebilirim ancak bu ırkçı yoruma karşı 2022 yılında yorum yapmaktan ben bile utanıyorum. Takım için aslanlar gibi mücadele etmeye devam edeceğim. Tüm odağım sahada olsa da bu ırkçı paylaşım için asla geri adım atmayacağım." ifadelerine yer verdi.

Sarı kırmızılı takımın 31 yaşındaki futbolcusu bugün 90 dakika sahada kaldı ve Bafetimbi Gomis'in golünün asistini yaptı.