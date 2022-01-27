  • BIST 1.997,69
  • Altın 780.74288
  • Dolar 13.6509
  • Euro 15.2208
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -13 °C
»

Gamze'nin ölümünde tutuklanan anne: Kızımın çikolataya alerjisi vardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan, boyun kemiğinin kırıldığı saptanan Gamze Sakallıoğlu'nun (17) tutuklanan annesi Turcen Sakallıoğlu (53) ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun (53) ifadeleri ortaya çıktı.
Gamze'nin ölümünde tutuklanan anne: Kızımın çikolataya alerjisi vardı

Mazı Mahallesi'nde oturan Turcen Sakallıoğlu, 24 Ocak günü saat 07.30 sıralarında jandarmayı arayıp, uyandırmak için odasına girdiği kızı Gamze’yi yatağında hareketsiz bulduğunu söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Gamze'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Gamze Sakallıoğlu'nun boynunda izler tespit edildi.

Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopside Gamze Sakallıoğlu’nun boyun kemiğinin kırıldığı belirlendi. Bunun üzerine anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı. Gamze Sakallıoğlu ise dün Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'KIZIMIN ÇİKOLATAYA ALERJİSİ VARDI'

Sakallıoğlu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı. Anne Turcen Sakallıoğlu ifadesinde, "Akşam eve misafir geldi. Lahmacun ve çikolata yedik. Daha sonra misafirler gitti. Kızım normalde kendi odasında yatardı ama abisinin odasında uyudu. Sabah kalktım, kızıma seslendim. Cevap vermeyince yanına gittim. Yüzüstü yatakta hareketsiz yatıyordu. Hemen jandarmayı aradım. Normalde kızımın çikolataya alerjisi var. Kızımı gelinim ya da onun annesi öldürdü" dedi.

Mehmet Halil Sakallıoğlu ise, "Akşam misafirler geldi, lahmacun ve çikolata yedik. Gelen misafirin arabası arıza yaptı, onlara yardımcı oldum. Daha sonra uyudum. Sabah eşimin bağırış sesleriyle uyandım, kızım hareketsiz yatıyordu" ifadelerini kullandı.

Bu arada mahalleli, Turcen Sakallıoğlu'nun psikolojik sorunları olduğunu ileri sürdü.

Jandarmanın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bodrum'da 13 kaçak göçmen kurtarıldı25 Ocak 2022 Salı 22:08
  • Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 4 yaralı25 Ocak 2022 Salı 18:20
  • Van'da, kamyonet kasasında 3 kilo 995 gram esrar ele geçirildi25 Ocak 2022 Salı 17:23
  • Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 10 kaçak göçmen kurtarıldı25 Ocak 2022 Salı 17:21
  • FETÖ'nün Bursa üst düzey güncel sorumlusu Çanakkale'de yakalandı25 Ocak 2022 Salı 16:24
  • Kayıp ihbarıyla aranan kişinin cesedi derede bulundu24 Ocak 2022 Pazartesi 21:03
  • Düzce, Kocaeli ve Sakarya'dan İstanbul’a geçişe izin yok24 Ocak 2022 Pazartesi 19:07
  • İzmir’de kuyumcu soygunu24 Ocak 2022 Pazartesi 18:10
  • Hayriye’nin 6 gün sonra cansız bedeni bulundu24 Ocak 2022 Pazartesi 18:09
  • Adliye çıkış bıçaklı, silahlı kavga: 4 yaralı24 Ocak 2022 Pazartesi 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti