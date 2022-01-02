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Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın damak çatlatan lezzeti 'külde sucuk'

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na gastronomi alanında dahil olan Afyonkarahisar'da taş fırının küllerine gömülerek pişirilen sucuk, soğuk kış günlerinde beğenilerek tüketiliyor.
Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın damak çatlatan lezzeti 'külde sucuk'

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na gastronomi alanında dahil olan Afyonkarahisar'da soğuk kış günlerinde taş fırının küllerine gömülerek pişirilen sucuk, beğenilerek tüketiliyor.

Kentin coğrafi işaret tescilli lezzeti Afyon sucuğu, il genelindeki kahvaltılarda sade ve yumurtalı, ızgara, mangal ve farklı yemeklerde yıl boyunca sofraları süslüyor.

Soğuk kış günlerinde Afyonkarahisar ve ilçelerindeki ev ekmeği yapılan taş fırınların küllerine gömülerek sucuk pişiriliyor.

Dışındaki zar soyularak yanmaz kağıt ile alüminyum folyoya özenle sarılan Afyon sucuğu, taş fırının küllerine gömülerek 20 dakika bekletiliyor.

Pişme süresinin ardından küllerin arasından çıkarılan sucuk, sade veya ekmek arasına doldurularak tüketiliyor. "Külde sucuk", yörede "ferfene" denen eğlencelerin de vazgeçilmez lezzeti arasında yer alıyor.

İhsaniye ilçesine bağlı Karacaahmet köyünde bir taş fırında "külde sucuk" yapan Ahmet Çelikkıran, AA muhabirine, gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın genellikle bütün köylerinde bu geleneksel damak tadının yapıldığını söyledi.

Burada dikkat edilmesi gerekenin Afyon sucuğunun dana etinden yapılması olduğunu dile getiren Çelikkıran, şöyle konuştu:

"Önce kangal sucuğumuzun dışındaki zarını temizliyoruz. Daha sonra pişirme kağıdı ile alüminyum folyoyla sarıyoruz. Yakılmış taş fırının köz halindeki küllerine sucuğumuzu gömüyoruz. Yaklaşık 20 dakika sucuğumuz bu köz halindeki külün içerisinde pişiyor. Bu sürenin ardından sucuğumuzu fırından çıkarıp afiyetle yiyoruz."

Çelikkıran, sucuk gömmenin kendi yağıyla piştiği için mükemmel bir tadın ortaya çıktığını vurguladı.

"Tavada ve mangalda pişen sucuğa göre daha lezzetli"
Külde sucuğu Afyonkarahisar'da arkadaş ortamında ilk kez tadan Muhammet Balı da daha önce böyle bir lezzetle karşılaşmadığını ifade etti.

Bu geleneksel lezzetin Afyonkarahisar'da taş fırını olan köylerde yapıldığına dikkat çeken Balı, "Tattığım bu harika sucuk gömme lezzetini başka yerde bulabileceğimi düşünmüyorum. Afyon sucuğu da zaten coğrafi işaret tescilli. Bugüne kadar farklı sucuk lezzetleri de denedik. Bence tavada ve mangalda pişen sucuğa göre daha lezzetli." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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