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Gayri safi milli hasıla yüzde 43,5 arttı

Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 7 trilyon 141 milyar 887 milyon 817 bin TL oldu.
Gayri safi milli hasıla yüzde 43,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kurumsal Sektör Hesapları verisini açıkladı.

Buna göre, Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 7 trilyon 141 milyar 887 milyon 817 bin TL oldu.

MALİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN 2021 YILI KATMA DEĞER İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 58 OLDU 

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide oluşturulan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı yüzde 58 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar ile genel devlet takip etti.

TOPLAM GAYRİSAFİ TASARRUFUN GSYH'YE ORANI 2021 YILINDA YÜZDE 30,3 OLDU 

Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2021 yılında toplam ekonomi için yüzde 30,3 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 16,8, hanehalkı için yüzde 7,1, mali şirketler için yüzde 3,2 ve genel devlet için yüzde 3,2 oldu.

GAYRİSAFİ HANEHALKI TASARRUF ORANI 2021 YILI İÇİNDE YÜZDE 11,4 OLDU 

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2020 yılında yüzde 11,2 iken 2021 yılında yüzde 11,4 oldu.

Toplam ekonomi 2020 yılında GSYH'nin yüzde 4,8'i ile net borç alan konumunda iken 2021 yılında da yüzde 1,6'sı ile net borç alan pozisyonunda oldu.

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