Gazi Üniversitesi 1.8 milyon roll ekmek alımı için ihaleye çıktı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da kurulu Gazi Üniversitesi 1.8 milyon adet roll ekmek alımı için ihaleye çıktı.
İhaleyi üniversitenin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı yapıyor.
İhale tarihi 03.11.2022 olarak ilan edildi.
İhale ile alınacak olan 50’şer gramlık roll ekmekler üniversitenin yemekhanelerinde kullanılacak.
Gazi Üniversitesi’nin roll ekmek ihalesine ilişkin BİK ilanının detayları için TIKLAYIN.
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