Gazi Üniversitesi 1.8 milyon roll ekmek alımı için ihaleye çıktı

Ankara’da kurulu Gazi Üniversitesi 1.8 milyon adet roll ekmek alımı için ihaleye çıktı. İhaleyi üniversitenin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı yapıyor. İhale tarihi 03.11.2022 olarak ilan edildi.