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Gazi Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak

Ankara’da kurulu Gazi Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlarda 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınacak. Başvurular 7 Aralık’ta başladı.
Gazi Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da kurulu Gazi Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı yapacak. 

Alımlarda 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınacak. 

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor. 

Başvuru işlemleri 07.12.2022 – 21.12.2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

Gazi Üniversitesi personel alım ilanının detayları için TIKLAYIN. 

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www.gazeteilksayfa.com

 

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