Gazi Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da kurulu Gazi Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı yapacak.
Alımlarda 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınacak.
Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor.
Başvuru işlemleri 07.12.2022 – 21.12.2022 tarihleri arasında yapılabilecek.
Gazi Üniversitesi personel alım ilanının detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.