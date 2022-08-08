Gazi Üniversitesi işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te kurulu Gazi Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak.
Gazi Rektörlüğü sürekli işçi alımı için ilan yayınladı.
Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.
İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 23.08.2022 tarihinde Üniversitenin Gazi Konser Salonunda noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacak.
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