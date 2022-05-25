Gazi Üniversitesi konutlarını satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te kurulu Gazi Üniversitesi mülkiyetindeki 4 konutu satışa çıkardı.
Satış işlemi ihale ile yapılacak.
Gazi Üniversitesi’nden satılık konutlar Çankaya ile Yenimahalle’de bulunuyor.
İhale ve teklif açma tarihi: 07.06.2022
Konutların muhammen bedelleri 400 bin ile 1.3 milyon TL arasında değişiyor.
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