Gazi Üniversitesi konutlarını satışa çıkardı

Başkent’te kurulu Gazi Üniversitesi mülkiyetindeki 4 konutu satışa çıkardı. Satış işlemi ihale ile yapılacak. Gazi Üniversitesi’nden satılık konutlar Çankaya ile Yenimahalle’de bulunuyor. İhale tarihleri ve detayları haberimizde: