Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

İlan.gov.tr adresinde yayınlanan ilana göre, Gazi Üniversitesi rektörlüğü kurum bünyesinde çalıştırılmak üzere 41 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.
Başvurular 14 Aralık tarihinde başlamış olup, 28 Aralık tarihinde son bulacak. Başvurular üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden alınacak, şahsen veya e-posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
Son başvuru tarihi: 28 Aralık 2022
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilan detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.