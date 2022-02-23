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Gazi Ünversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak

Gazi Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak. Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. Adaylar arasından alımı hak eden isimler 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek; başka sınav yapılmayacak.
Gazi Ünversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Gazi Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak. 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. 

Üniversitenin resmi internet sitesinden alınacak olan başvurular 23.02.2022 - 09.03.2022 tarihleri arasında yapılabilecek. 

Adaylar arasından alımı hak eden isimler 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek; herhangi bir yazılı, sözlü sınav uygulanmayacak.

Gazi üniversitesi personel alımı ilanı detayları için TIKLAYIN

gazi-universitesi-personel-alim-ilani.jpg

 

www.gazeteilksayfa.com
 

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