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Gaziantep Basketbol, Avrupa'da namağlup lider

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 3. haftasında Avusturya'nın OCS Swans Gmunden takımını 84-71 mağlup eden Gaziantep Basketbol, grupta 3'te 3 yaptı.
Gaziantep Basketbol, Avrupa'da namağlup lider

B Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında deplasmanda İsrail'in Hapoel B-Cure Laser Hayfa takımını 79-63 yenen Gaziantep Basketbol, sonraki hafta taraftarı önünde Belçika temsilcisi Telenet Giants Antwerp'ı 82-63 mağlup etti.

Dün evinde konuk ettiği OCS Swans Gmunden'ı 84-71 yenen Gaziantep Basketbol, grupta oynadığı 3 maçı da kazandı. Aynı grupta mücadele eden Hapoel B-Cure Laser Hayfa ise deplasmanda Telenet Giants Antwerp'ı 56-55 yendi. Bu sonuçlarla grupta namağlup liderliğini sürdüren Gaziantep Basketbol, 2 Kasım Çarşamba günü sahasında İsrail temsilcisi Hapoel B-Cure Laser Hayfa'yı ağırlayacak.

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