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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne 'sahte bomba düzeneği' ile gelen zanlı tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne "sahte bomba düzeneği" ile gelen ve polis ekiplerince yaralı olarak etkisiz hale getirilen zanlı, tedavisinin ardından tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne 'sahte bomba düzeneği' ile gelen zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısı yakınında üzerinde bere, kaban, kıyafeti önünde kablolar, sol elinde siyah bir çanta bulunan ve polislerin üzerine yürüyen Ümit Koçyiğit'in silahla etkisiz hale getirilmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Koçyiğit, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep'te "sahte bomba düzeneği" ile 26 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen ve polis ekiplerince yaralı olarak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit'in yapılan araştırmada çok sayıda suç kaydı bulunduğu, çeşitli hastanelerin ruh sağlığı ve hastalıkları bölümüne müracaat ederek psikolojik destek aldığı belirlenmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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