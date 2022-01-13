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Gaziantep FK, Junior Jefferson'un sözleşmesini sakatlığı nedeniyle feshetti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Junior Jefferson'ın sözleşmesinin sakatlığı nedeniyle feshedildiğini duyurdu.
Gaziantep FK, Junior Jefferson'un sözleşmesini sakatlığı nedeniyle feshetti

Kulüpten yapılan açıklamada, Jefferson'un sözleşmesinin, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulunca tek taraflı feshedildiği belirtildi.

Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sağ dizinden daha önce iki kez operasyon geçiren (Brezilya ve İstanbul'da) Jefferson'a, 5 seans da enjeksiyon tedavisi uygulanmıştır. Ancak tüm bu operasyon ve tedavilerle birlikte diz kıkırdak defekti sürerken, aynı diz ön çapraz bağında ise kısmı yırtık tespit edilmiştir. Kulübümüz, sporcu sağlığını ön planda tutarak, şu ana kadar tüm sorumluluklarını yerine getirmeye özen göstermiştir. Bundan sonraki süreçte oyuncunun tedavilere bir türlü yanıt vermemesinden dolayı antrenman yapabilmesinin mümkün olmadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda Jefferson ile olan sözleşmenin tek taraflı feshedilmesine karar verilmiştir. Jefferson'a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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