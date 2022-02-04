  • BIST 1.966,20
  • Altın 780.42424
  • Dolar 13.5497
  • Euro 15.5386
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 0 °C
»

Gaziantep FK yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
Gaziantep FK yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Kalyon Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Geride kalan 22 haftalık periyotta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 32 puanla 9. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

İç sahada yenilgisi yok
Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 10 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde ise berabere kaldı. Evinde taraftarını üzmeyen ve söz konusu 10 maçta rakip fileleri 21 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise sadece 8 gol gördü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Semih Kaya yeniden Galatasaray'da04 Şubat 2022 Cuma 09:23
  • Fenerbahçe Beko üst üste dördüncü galibiyetini aldı04 Şubat 2022 Cuma 09:12
  • Semih Kaya yeniden Galatasaray'da04 Şubat 2022 Cuma 09:12
  • Galatasaray, Pulgar'ı resmen açıkladı04 Şubat 2022 Cuma 09:11
  • THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si James Nunnally03 Şubat 2022 Perşembe 16:40
  • Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan antrenmana çıktı03 Şubat 2022 Perşembe 16:22
  • Federer ile Nadal birlikte korta çıkacak03 Şubat 2022 Perşembe 16:22
  • Gedson Fernandes: Çok farklı duygular yaşadım03 Şubat 2022 Perşembe 14:57
  • Galatasaray tişörtlü fotoğraf paylaşınca takımdan gönderildi03 Şubat 2022 Perşembe 14:26
  • Galatasaray, Semih Kaya ile her konuda anlaştı!03 Şubat 2022 Perşembe 14:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti