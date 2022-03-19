  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -8 °C
»

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.
Gaziantep FK, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 29 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet alarak 37 puan topladı.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Merkel, Mendyl ve Borven, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

İç sahada sadece 1 yenilgisi var
Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece Adana Demirspor'a mağlup oldu ve topladığı 37 puanın 31'ini seyircisi önünde elde etti.

Güneydoğu ekibi, iç sahada çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 28 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 14 gol gördü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CAS'tan Rusya kararı18 Mart 2022 Cuma 15:02
  • Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu18 Mart 2022 Cuma 14:55
  • Saran Group'tan yayın ihalesi açıklaması18 Mart 2022 Cuma 14:54
  • Arsenal'li Thomas Partey müslüman oldu18 Mart 2022 Cuma 13:47
  • Berkan Kutlu: Detaylar üzerinden maçı kaybettiğimizi düşünüyorum18 Mart 2022 Cuma 09:53
  • Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez: Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyanslardan birisi18 Mart 2022 Cuma 09:53
  • Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Sonuçtan memnun değiliz18 Mart 2022 Cuma 09:52
  • Beşiktaş yarın Hatayspor'u konuk edecek18 Mart 2022 Cuma 09:52
  • Galatasaray Avrupa defterini kapattı18 Mart 2022 Cuma 09:00
  • Ömer Erdoğan: Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz17 Mart 2022 Perşembe 20:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti