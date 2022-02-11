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Gaziantep FK yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
Gaziantep FK yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Geride kalan 24 haftalık periyotta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, maç eksiğiyle 35 puanla 9. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'de sarı kart cezalısı Kitsiou ve sakatlığı devam eden Halil İbrahim Pehlivan İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek.

Deplasmanda sadece 1 galibiyeti var
Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda, istediği puanları almakta zorlanıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, dış sahada oynadığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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