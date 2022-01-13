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Gaziantep FK'da Beşiktaş maçı öncesi koronavirüs depremi

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep FK'de Covid-19 vakaları 11'e yükseldi.
Gaziantep FK'da Beşiktaş maçı öncesi koronavirüs depremi

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde takımda Covid-19 krizi yaşanıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Takımda toplam vaka sayısı ise 11 oldu. 

Geride kalan 20 haftalık periyotta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 31 puanla 7. sırada yer alıyor.

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