Gaziantep FK'da Beşiktaş maçı öncesi koronavirüs depremi

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep FK'de Covid-19 vakaları 11'e yükseldi.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde takımda Covid-19 krizi yaşanıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Takımda toplam vaka sayısı ise 11 oldu.

Geride kalan 20 haftalık periyotta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 31 puanla 7. sırada yer alıyor.