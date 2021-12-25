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Gaziantep FK'de Kenan Özer ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Kenan Özer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Gaziantep FK'de Kenan Özer ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, Özer'in 3 yıl boyunca kırmızı-siyahlı ekip için mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Geride kalan üç yıl boyunca büyük emeklerde bulunan başarılı futbolcumuz Kenan Özer ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Formamız altında her zaman üstün mücadele gösteren, Süper Lig'e çıkmamızda katkıları olan ve gerek saha içi gerekse de saha dışındaki örnek kişiliğiyle Kenan Özer’e en içten dileklerimizle teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerinde üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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