Gaziantep İnternet Medyası Derneği Başkanı Akyürek, "İnternet haber sitelerine resmiyet kazdıracak"

Gaziantep İnternet Medyası Derneği Başkanı Akyürek, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığına sunulan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin internet haber sitelerine resmiyet kazdıracağını söyledi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Gaziantep İnternet Medyası Derneği Başkanı Aydın Akyürek, bu yasa ile birlikte internet haberciliğinde yeni bir dönemin başlayacağını ve bu mecranın uzun süredir beklenen birçok haktan faydalanacağına dikkat çekti.

GİMDER OLARAK SÜRECİN HER AŞAMASINI TAKİP ETTİK

Gaziantep İnternet Medyası Derneği olarak yasal düzenlemenin her aşamasını takip ettiklerini belirten Başkan Akyürek, ''İnternet medyasında bir yasanın olmaması birçok handikap oluşturmuştu. TBMM'ye sunulan yas teklifi, mesleği gerçekten gazeteci olan meslektaşlarımız için önemli fırsatlar sunuyor. Herkes internet haberciliği yapamayacak. Elbette bazı cezai yaptırımlar var. Bu yaptırımlar yazılı basın sürecinde de vardı. Elbette herkes gibi özgür basın istiyoruz ama önce yasalı bir basın hayata geçirilmeliydi. İşte yeni yasa bu açıdan önemli'' dedi.

YASA TEKLİFİNDE NELER VAR?

Kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından ilgili kurumlarında bazı kriterler açıklayacağına dikkat çeken Başkan Akyürek, ''Teklifte özetle, yasal zemine kavuşturulmaları amacıyla internet haber siteleri ile basın kartına ilişkin hususlar Basın Kanunu'nun kapsamına alınarak radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelinin basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirileceği öngörülüyor. Yani internet haber siteleri basın kartı alabilecek ve kriterleri yerine getirmek şartıyla resmi ve diğer ilanları da BİK aracılığıyla yayınlayabilecek. Burada denetimde Basın İlan Kurumu yetkili olacak'' diye konuştu.

''ÜYELERİMİZLE BU SÜRECE HAZIRLANACAĞIZ''

Yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından internet haber sitelerinin kriterleri yerine getirmek için harekete geçeceklerini belirten Akyürek şunları söyledi: ''GİMDER olarak bu konuda üyelerimize destek olacağız. İlgili kurumları ziyaret ederek üyelerimizi yasa teklifinin tüm detayları hakkında bilgilendireceğiz. Diğer yandan bazı eğitimler ve uygulamalarla teknik konularda da sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağız. Amacımız Gaziantep'in internet gazeteciliği alanında marka tanımına yakışır bir vizyona kavuşması olacaktır.''

Akyürek önümüzdeki hafta içerisinde yönetim kurulu olarak bir toplantı yapacaklarını ve yasa teklifi üzerinde geniş bir değerlendirme yapacaklarını da sözlerine ekledi.