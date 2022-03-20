Gaziantep suya doydu, barajlardan tahliye başladı

Gaziantep'te, etkili olan kar ve yağmurlar ile barajlar ve içme suyu kaynakları doldu. Fazla suyun olası taşkınlara yol açmaması için yüzde 100 kapasiteye ulaşan barajlardan su tahliyesi yapılıyor.

Geçen yıllarda yeterli yağış alınamaması nedeniyle kuraklık ve tarımsal üretimde rekolte kaybı yaşanan Gaziantep'te, bu yıl yoğun kar ve yağmurlar sevindirdi.



54 yıl sonra ocak ayında yoğun karın ardından yağışların devam etmesiyle kentteki baraj ve kuyular doldu.



Geçen yıl yüzde 20 kapasiteye sahip olan barajların tam kapasiteye ulaştığı kentte, devam eden yağışlar nedeniyle taşkınların yaşanmaması için fazla su tahliyesine de başlandı.

'İÇME VE TARIMSAL SULAMADA SORUN YAŞANMAYACAK'

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Gaziantep'te bu yıl içme suyu ve tarımsal sulama anlamında herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi.



Sönmezler, Gaziantep'te son 54 yılın en yüksek kar yağışının gerçekleştiğini ve su seviyesinin yüzde 20'ye düştüğü barajların tam kapasiteye ulaştığını kaydetti.



Kentteki en büyük baraj olan Kartalkaya Barajı'nın geçen yıl yüzde 37 milyon metreküp olan doluluğunun yağışların ardından 160 milyon metreküpe ulaştığını anlatan Sönmezler, "Ocak ayında Gaziantep'te yoğun kar yağışı ile su ihtiyacı önemli ölçüde giderildi.



Gaziantep'te 1968 yılının Şubat ayından bu yana böyle bir kar yağışı görülmemişti. Özellikle şehrimizin su ihtiyacının karşılandığı Göksu ve Aksu havzalarımızı besleyen yüksek kesimlerde kar yağışı 1,5 metreyi buldu.



Karların erimesi ve devamında gelen yağışlarla birlikte şu anda şehrimizdeki en büyük baraj olan Kartalkaya Barajı’mızın doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.



Geçen yıl sonunda Kartalkaya Barajı’nda sadece 37 milyon metreküp suyumuz vardı. Seviye olarak yüzde 20'lerdeydi. Yağışların ardından Kartalkaya Barajı’mız tamamen dolarak 160 milyon metreküpe yükseldi.



Yoğun yağışlar ile barajlarımız tamamen doldu. Yağışların devam etmesiyle taşkın riskine karşı da önlemler aldık.



Son günlerde risk yaşanmaması için Kartalkaya Barajı’ndan saniyede 8 metreküp su tahliye ediliyor. Bu su oranlarımızla Gaziantep ve bölgemiz bu yıl hem içme hem de tarımsal sulama anlamında sorun yaşamayacak" dedi.