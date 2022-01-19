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Gaziantep Valisi Gül TAG Otoyolu'nun 1-2 saat içinde tamamen açılacağını söyledi

Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki kalan yaklaşık 900 aracın 1-2 saat içerisinde yollarına devam edebileceğini bildirdi.
Gaziantep Valisi Gül TAG Otoyolu'nun 1-2 saat içinde tamamen açılacağını söyledi

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine, otoyolun Nizip bölümünün tamamen açıldığını söyledi.

Nurdağı tarafında da ulaşımın tek taraflı sağlandığını aktaran Gül, şöyle konuştu:

"1-2 saat içerisinde bölgedeki tüm araçlar gideceği yöne gidebilecek. Yani bekleyen araçların tamamı yoluna gidebilecek. Nurdağı tarafında şu an kalan 900 civarında araç var. Tahliyeleri devam ediyor. Yolun tek şeritli olarak işlemesinde sıkıntı yok. 1-2 saat içerisinde 900 araç da Nurdağı-Gaziantep arasını terk etmiş olacak."

Karla mücadele kapsamında kent genelinde 6 bin personelin görev aldığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Kardan dolayı hastanelere giden olmadı, doğuma giderken kara yakalanan oldu, hastaneye giderken kara yakalanan oldu. Bu anlamda 186 kişi hastanelere sevk edildi. Bunlar yol kapalı olduğu için hasta olmadılar, hastaneye gitmek isterken kara yakalanan vatandaşlarımız. Kar ve tipi nedeniyle yolda kaldılar. Biz de tüm ekiplerimizle hastaneye gitmesi gereken vatandaşlarımızı hastaneye ulaştık. Kumanya verilmesi gerekenlere kumanya, yakıtı bitene takviye, konaklama ihtiyacı olanlara otel hizmeti sağladık."

Gül, bugün ve yarın kentte kar yağışı beklenmediğini, don tehlikesinin ise sürdüğünü dile getirerek, "Herkesten ricam, mümkünse trafiğe çıkmayalım. Çıkmamız gerekiyorsa da kar lastiği ve zincir takmayı ihmal etmeyelim." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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