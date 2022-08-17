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Gaziantep'te camilerden yapılan anonsla ilgili konuştu: Maksadını aştı

İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep’te Suriye sınırında camilerden yapılan uyarı anonsuna ilişkin, "Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış." dedi.
Gaziantep'te camilerden yapılan anonsla ilgili konuştu: Maksadını aştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’te Suriye sınırında camilerden yapılan uyarı anonsuna ilişkin, "Vali Bey ile biraz önce konuştuk. Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış." dedi.

Soylu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üssü Gölcük'te deprem şehitlerini anma etkinliğine katıldı.

Bakan Soylu, etkinliğin ardından bir gazetecinin Gaziantep'te camilerden yapılan anonslara ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Vali Bey ile biraz önce konuştuk. Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum."

 

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