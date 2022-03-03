  • BIST 2.025,72
  • Altın 877.807
  • Dolar 14.1317
  • Euro 15.6743
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 0 °C
»

Gaziantep'te fırtına nedeniyle bazı iş yerlerinin çatıları zarar gördü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin çatıları zarar gördü.
Gaziantep'te fırtına nedeniyle bazı iş yerlerinin çatıları zarar gördü

Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve fırtına, Nurdağı Sanayi Sitesi'nde bulunan bazı iş yerinin çatılarını uçurdu. Çatıların bazı parçaları da park halindeki araçlarda maddi hasara neden oldu.

Sanayi sitesinde incelemelerde bulunan Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, can kaybı ya da yaralananın olmadığını ifade ederek, dün de ilçe genelinde şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptıklarını belirtti.

Olaylarda aracı zarar gören vatandaşlardan Ökkeş Ezen ise aracını park etmek isterken uçan çatıların aracın üzerine geldiğini, canını zor kurtardığını söyledi.

Oto kaporta boya işi yapan Mustafa Coşkun da çatının altında 3 aracının kaldığını ve zararının olduğunu aktardı.

Güvenlik kamerası
Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı çatıların çökmesi, bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde oto kaporta dükkanında temizlik yapan bir kişinin kaçarak, çöken çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulması yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ikinci tur: Heyetler yola çıktı03 Mart 2022 Perşembe 15:15
  • Çavuşoğlu, NATO'nun olağanüstü toplantısına katılacak03 Mart 2022 Perşembe 15:08
  • Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı03 Mart 2022 Perşembe 15:07
  • 100 bin TL hibe için son başvuru tarihi 15 Mart'a uzatıldı03 Mart 2022 Perşembe 15:06
  • Merkez Bankası rezervleri açıklandı03 Mart 2022 Perşembe 14:59
  • Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu göreve hazırlanıyor03 Mart 2022 Perşembe 14:36
  • Zelenskiy: 16 bin yabancı gönüllü savaşçı Ukrayna'ya yardıma geliyor03 Mart 2022 Perşembe 14:23
  • Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü03 Mart 2022 Perşembe 14:22
  • Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti03 Mart 2022 Perşembe 14:07
  • Beşiktaş'ta 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti03 Mart 2022 Perşembe 13:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti