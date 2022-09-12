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Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep 4. OSB'de bulunan halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada bazı fabrika çalışanları, yangına müdahale çalışmalarını görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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