Gaziantep'te katliam gibi kaza!

Gaziantep Nizip'te kaza bölgesine giden ambulans, itfaiye ve canlı yayın aracına otobüs çarptı. Gelen son dakika bilgisine göre; kaza sonucu 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. 31 yaralıdan 9'unun durumu ağır. Otobüs şoförü gözaltına alındı.

Gaziantep'te yolcu otobüsü ve bir ambulansın da karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

KAZA YERİNE GELEN AMBULANS, İTFAİYE VE CANLI YAYIN ARACINA OTOBÜS ÇARPTI

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana geldi. Bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazazedelere müdahale etmek için araçlarını otoyola durdurdu. Bu sırada bir yolcu otobüsü, ambulans, itfaiye ve İHA’nın canlı yayın aracına çarpıp devrildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye sağlık ekibi yönlendirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

BAKAN SOYLU: BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Gaziantep'teki kazayla ilgili "Başımız sağ olsun" sözleriyle taziyelerini ileten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu, "Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre; 2 Sağlık Görevlisi, 2 İHA Muhabiri, 3 İtfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin." dedi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayın ardından şu açıklamalarda bulundu:

Gaziantep Nizip’te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9’unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün imkânlar seferber edilmiştir.

VALİ GÜL: 16 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

​Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TAG Otoyolu Gaziantep- Nizip Arası 20. km’de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 16 vatandaşımız vefat etmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır” dedi.

BAŞKAN ŞAHİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kazayla ilgili bir açıklamada bulundu. Şahin, "Gaziantep-Nizip arası otoyolda ambulans, otobüs ve kurtarma ekibinin yer aldığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personelimiz, 2 sağlık personelimiz, 2 basın mensubumuz olmak üzere 16 vatandaşımız vefat etmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kazayla ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı mesajlarını ileten Bozdağ, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Bozdağ, "Konu bütün yönleriyle araştırılacaktır. Ancak bu giden canlarımızı geri getiriyor. Temennimiz bir daha böyle bir kazanın olmaması yönünde. Ayrıca İhlas Haber Ajansı ve basın camiasına da başsağlığı diliyorum. İtfaiyecilerimiz ve sağlık çalışanlarımıza da başsağlığı diliyorum." dedi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep’te meydana gelen 16 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında otobüs şoförü gözaltına alındı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLUYOR

Nizip otoyolunda hayatını kaybeden 15 kişinin, Nizip Devlet Hastanesi'nde kimlik tespitleri yapılıyor. 16 kişinin cenazeleri, tespitlerin tamamlanmasının ardından, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirilecek.

Adli Tıp Kurumu önünde oluşacak yoğunluk için hazırlık yapıldı. Kurum bahçesine masa, sandalye ve tabureler konulurken, hayatını kaybeden bazı kişilerin, yakınları da gelmeye başladı.

Kazada yaşamını yitiren sağlık personellerinden 3'ünün Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden, itfaiye personellerinin ise Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt olduğu belirtildi.

Bu arada kazada yaralanan kişilerin Nizip ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavilerine devam ediliyor.

TBMM Başkanı Şentop: Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen elîm kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Gaziantep-Nizip otoyolunda gerçekleşen elim kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda yaşanan elim kazada görevi başında hayatını kaybeden fedakar sağlık çalışanlarımıza, itfaiyecilerimize, gazetecilerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Milletimizin başı sağolsun. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: Gaziantep’te yaşanan elim trafik kazasında hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyor, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED): Gaziantep'te İhlas Haber Ajansı (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu iki gazeteci arkadaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik. Kazada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.