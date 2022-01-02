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Gaziantep'te otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'te, kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere ok gibi saplandığı kazada Şaban Ulaşlı (25) hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı.
Gaziantep'te otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep çevreyolunda meydana geldi. Hasan Faruk Ağdaş yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerle ok gibi saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Hasan Faruk Ağdaş ile Şaban Ulaşlı, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şaban Ulaşlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Hasan Faruk Ağdaş ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada kaza haberini alarak olay yerinde gelen Ulaşlı’nın yakınları ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi.

Ulaşlı’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü Hasan Faruk Ağdaş'ın alkollü olduğu öğrenildi. 

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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