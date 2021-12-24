  • BIST 1.874,84
  • Altın 681.95049
  • Dolar 11.4485
  • Euro 12.9694
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -8 °C
»

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor.
Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor

Şahinbey ilçesinde önceki gün 2 "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan, kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Asiye Ateş'in sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiği ancak hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Baş ve boğaz bölgesinde hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraların meydana geldiği Asiye'nin, kulağındaki hasar nedeniyle de duyma kaybının olabileceği bildirildi.

Önceki gün Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesinde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı. Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TURKOVAC için acil kullanım izni çıktı! Detayları Başkan Erdoğan açıklayacak22 Aralık 2021 Çarşamba 12:29
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 859 oldu21 Aralık 2021 Salı 22:05
  • Uçak ambulanslar son 11 yılda 81 ülkeden 1081 hastayı Türkiye'ye getirdi19 Aralık 2021 Pazar 15:17
  • Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan 9 ili paylaştı19 Aralık 2021 Pazar 08:35
  • Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı: En çok vaka artan iller18 Aralık 2021 Cumartesi 16:56
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 100 oldu16 Aralık 2021 Perşembe 20:32
  • Sağlık Bakanlığı atama tercih işlemleri bugün başladı16 Aralık 2021 Perşembe 11:38
  • 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı Resmi Gazete'de16 Aralık 2021 Perşembe 09:15
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 872 oldu15 Aralık 2021 Çarşamba 18:47
  • ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 20 bin sözleşmeli sağlık personeli açıklaması!15 Aralık 2021 Çarşamba 15:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti