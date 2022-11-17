Gaziantep'te sis etkili oldu

Kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesinin düşmesiyle ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.
Sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesinin düşmesiyle ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.
Sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.
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