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Gaziantep'te sis etkili oldu

Gaziantep'te etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.
Gaziantep'te sis etkili oldu

Kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin düşmesiyle ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

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