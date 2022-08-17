  • BIST 2.980,00
  • Altın 1016.593
  • Dolar 17.9491
  • Euro 18.2664
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 28 °C
»

Gaziantep’te, tartıştığı damadını öldürdü

GAZİANTEP’te, İsmail Demir, kızına kötü davrandığı için tartıştığı damadı Halil Ağbaş'ı tüfekle ateş ederek öldürdü.
Gaziantep’te, tartıştığı damadını öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Sırasögüt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre eşi Halil Ağbaş ile tartışan Gönül Ağbaş, babasının evine gitti. Gönül Ağbaş, babası İsmail Demir'e eşinden şiddet gördüğünü anlattı. Duruma öfkelenen İsmail Demir, eve gelen damadı ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından motosikletle evden ayrılan Halil Ağbaş’ı, kayınbiraderi Beyhan Demir minibüs, kayınpederi İsmail Demir ise otomobille takip etmeye başladı. Kayınbiraderi Demir'in minibüsle arkadan çarpmasıyla motosiklet tarlaya savruldu. O sırada otomobille gelen İsmail Demir, yanında bulundurduğu av tüfeği ile tarlaya savrulan damadı Halil Ağbaş’a ateş etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Halil Ağbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Damadını vuran İsmail Demir, kızı ve oğlu jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 17 yaşındaki Yusuf Eren bıçaklanarak öldürüldü17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:14
  • Çanakkale'de 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:15
  • Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı yakalandı17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:45
  • Eşi ile 1 kişiyi öldürdükten sonra öyle bir paylaşım yaptı ki...17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:40
  • Mamak'ta bıçak ve silah kullanılan kavga dehşete düşürdü17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:22
  • 23 gündür aranıyordu, ormanda cesedi bulundu16 Ağustos 2022 Salı 23:31
  • FETÖ hükümlüsü eski vali yardımcısı tutuklandı16 Ağustos 2022 Salı 21:54
  • Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı16 Ağustos 2022 Salı 19:43
  • Kardeşinin park halindeki hafif ticari aracını ateşe verdi; o anlar kamerada16 Ağustos 2022 Salı 18:45
  • Akbük Koyu'nda deniz işgaline 'dur' denildi16 Ağustos 2022 Salı 17:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti