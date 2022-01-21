  • BIST 2.005,14
  • Altın 787.80386
  • Dolar 13.4197
  • Euro 15.2173
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -10 °C
»

Gaziantep'te yoğun kar uyarısı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yarından itibaren 1 hafta boyunca kentte yoğun kar beklendiğini bildirdi.
Gaziantep'te yoğun kar uyarısı

Gül, yazılı açıklamasında, kent genelinde karla mücadelenin devam ettiğini belirtti. Meteorolojik verilere göre, yarından itibaren kentte yoğun kar yağışı olacağının tahmin edildiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"22 Ocak Cumartesi gününden itibaren, bir hafta boyunca Gaziantep'e yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar lastiği ya da zinciri takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Tatile gidecek kişiler, yol ve hava durumunu takip etsin lütfen. Ayrıca karla mücadele çalışmalarımız sürüyor. Ana caddeler başta olmak üzere yollarda düzensiz park eden araçlar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Lütfen, kamyon/tır ve binek araçlarınızı uygun yerlere park ediniz. Ulaşımı aksatan araçları trafik ekiplerimiz çekmeye başlayacaklar."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep'te yoğun kar uyarısı21 Ocak 2022 Cuma 09:59
  • 'Uzay teknolojileri uzmanlığına' ilişkin esaslar belirlendi21 Ocak 2022 Cuma 09:48
  • Denizli'de yolcu otobüsü ve Tır çarpıştı! Kahreden kaza21 Ocak 2022 Cuma 09:37
  • Evlat nöbetindeki Adla anne de oğluna kavuşuyor21 Ocak 2022 Cuma 09:31
  • HDP'den skandal Semra Güzel çıkışı: Terörden değil aşktan21 Ocak 2022 Cuma 09:30
  • Türkiye ve dünya gündemi21 Ocak 2022 Cuma 09:29
  • Afganistan anlaşması: Türkiye ve Katar el sıkıştı21 Ocak 2022 Cuma 09:22
  • Bakan Koca'dan Eskişehirspor'a teşekkür21 Ocak 2022 Cuma 09:10
  • 28 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı21 Ocak 2022 Cuma 09:08
  • Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi21 Ocak 2022 Cuma 09:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti