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Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole devrildi

Gaziantep'te yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu biri sürücü 28 kişi yaralandı.
Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole devrildi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı gişeleri yakınlarında Mehmet Orakçı idaresindeki 02 AU 012 plakalı yolcu otobüsü ile tırın karıştığı kazada, otobüs şarampole devrildi. 

Tırın dorsesi orta refüje devrilirken, tır sürücüsünün çekiciyle olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin çıkarttığı yaralılar, ambulanslarla Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.

Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüste şoför dahil 28 kişinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"28 vatandaşımızın tamamı çıkarıldı, hastanelere sevk edildi. Şu an itibariyle ölüm yok. Belediye başkanımız, kaymakamımız, bütün görevli arkadaşlarımız burada, canla başla kurtarma çalışmalarında gayret gösteriyor. Yaralılara acil şifalar diliyoruz, firma sahiplerine ve yetkililere de geçmiş olsun diyoruz. Savcılık ve kolluk kuvvetleri boyutuyla kazanın oluş şekli takip ediliyor. Şu an bir tırla otobüsün karıştığı ama ayrıntısını bilmiyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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