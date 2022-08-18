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Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 yaralı

GAZİANTEP’te, otomobil, kamyonet ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada ‘2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes Köprülü kavşağında meydana geldi. İsa Kılıçparlar' yönetimindeki 27 AKM 648 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, daha sonra karşı yönden gelen Ali Çoban yönetimindeki 27 S 3764 plakalı servis minibüsü ile hurda taşıyan Vahit Hatim yönetimindeki 27 MC 2301 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, araç içerisinde sıkışan ismi öğrenilemeyen 3 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Hurda malzemelerin yola savrulduğu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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