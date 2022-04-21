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Gaziosmanpaşa TÜGVA ofisinde patlama!

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Gaziosmanpaşa TÜGVA ofisinde patlama!

Edinilen bilgilere göre Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA Şubesi önünde sabah 05.30 sıralarında patlama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sabah erken saatlerde bir kadının TÜGVA şubesi önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti. Polis patlamanın ardından kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan esnaf İbrahim Dönmez, "Sabah 5.30 civarında ben fırında malzemeleri pişiriyordum bir patlama oldu. Dışarı çıktığımda kimse yoktu. Karşı çay ocağından arkadaşlar çıktı" ifadelerini kullandı.

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