  • BIST 1.983,18
  • Altın 769.03395
  • Dolar 13.4872
  • Euro 15.0544
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -7 °C
»

Gaziosmanpaşa'da bariyerlere çarpan araç yan yattı: 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'da bariyerlere çarparak yan yatan araçtaki bir kişi yaralandı.
Gaziosmanpaşa'da bariyerlere çarpan araç yan yattı: 1 yaralı

Kaza, Gaziosmanpaşa Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 34 NKT 88 plakalı aracın sürücüsü Yılmaz Helvacı bilinmeyen bir neden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulan otomobil bariyerlere çarparak yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yılmaz Helvacı'nın babası olduğu öğrenilen Kemal Helvacı hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcu olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş30 Ocak 2022 Pazar 12:39
  • Portekiz'de halk erken genel seçim için sandık başına gitti30 Ocak 2022 Pazar 12:32
  • Geçen yıl 810 bin kişi emekliliğe hak kazandı30 Ocak 2022 Pazar 12:29
  • DHKP-C'nin sözde İstanbul Anadolu bölge sorumlusu itirafçı oldu, çarpıcı bilgiler verdi30 Ocak 2022 Pazar 11:44
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 66 ilin gürültü haritası çıkarıldı30 Ocak 2022 Pazar 11:38
  • Türkiye’nin en uzun tüneli tamamlandığında 58,1 milyon tasarruf sağlayacak30 Ocak 2022 Pazar 11:18
  • Bulgaristan her geçişte PCR şartını kaldırdı; Edirneli esnaf karardan memnun30 Ocak 2022 Pazar 11:17
  • Dünyanın en eski kehanet merkezi Klaros'tan kült heykellere ait 35 parça çıkarıldı30 Ocak 2022 Pazar 11:16
  • Bakan Çavuşoğlu, Bahreyn'e gidecek30 Ocak 2022 Pazar 10:48
  • İçişleri: Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı30 Ocak 2022 Pazar 10:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti