Gaziosmanpaşa'da otomobille İETT otobüsü çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nden Alibeyköy istikametine giden Samet Şahan yönetimindeki 06 DY 7323 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, Eminönü-Cebeci hattında çalışan Şenol Şirin idaresindeki İETT otobüsü ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile otobüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan, otobüsteki 3 yolcuya da ambulansta müdahale edildi.
Samet Şahan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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