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Gaziosmanpaşa'da patlama

Gaziosmanpaşa'da patlama
Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın da bulduğu binanın yanında patlama meydana geldi.

Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında TÜGVA bulunan 5 katlı bir binanın yanında saat 06.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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