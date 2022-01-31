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Gaziosmanpaşa'da seyyar satıcıyı kovalayan zabıtanın önünü kesen sürücü konuştu

GAZİOSMANPAŞA' da, kamyonetiyle meyve sebze satan seyyar satıcı, zabıtaya yakalanmamak için trafiğe aldırış etmeden dakikalarca geri geri gitti.
Gaziosmanpaşa'da seyyar satıcıyı kovalayan zabıtanın önünü kesen sürücü konuştu

Olay, dün öğlen saatlerinde Karayolları Mahallesi Galeri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kamyonetiyle meyve ve sebze satan seyyar satıcı, zabıta ile karşılaştı. Zabıtaya yakalanmak isteyemeyen satıcı, trafiğe aldırış etmeden kamyonetiyle geri geri gitmeye başladı. Bunun üzerine zabıta ise seyyar satıcıyı kovalamaya devam etti. Zabıta ile seyyar satıcının dakikalarca süren kovalamacasının ardından o anları kaydeden sürücü İbrahim Kızıl, beraberindeki arkadaşı Resul Yılan ile zabıtadan durmalarını istedi. Sürücü Kızıl, bu şekilde ilerlemelerinin kazaya sebebiyet verebileceğini söyleyerek zabıta aracının önünü kesti. Seyyar satıcı ise geri geri gitmeye devam ederek uzaklaştı.


 

ARACIYLA ZABITANIN ÖNÜNÜ KESTİ

Sürücü İbrahim Kızıl ile o anları kaydeden Resul Yılan, olayın detaylarını anlattı. İbrahim Kızıl, "Bir seyyar satıcı vatandaş geri geri giderken zabıtalar geldi. Zabıtalar onu geri geri götürmeye çalıştı. Biz de bir vatandaş olarak engel olmaya çalıştık. Sonuçta emekçi bir insan.  Kazaya sebebiyet vermesin istedik. İleride zabıtaya durmasını söyledik. 'Sen git, o da gitsin' dedik. Zabıta, ceza yazacaksa fotoğrafını çekip yazabilirdi. Kasada bir çocuk vardı. Titriyordu soğuktan. Buna rağmen geri geri götürmeye devam etti. Allah korusun bir kaza olabilirdi. Rica ettik, bıraksın diye. Allah var, o da yoluna gitti diğeri de" diye konuştu.


 

"BİR KİŞİNİN CANINA MAL OLABİLİRDİ"

Resul Yılan ise "Kamyonet birini altına alabilirdi. Bir kişinin canına mal olabilirdi. Biz de peşinden gittik. En son baktık olacak gibi değil; aracı zabıtanın önüne kırdık. 'Bırakın adam gitsin' dedik. Yaklaşık 1 km var. Biz 3 dakikaya yakın video çektik, bunun daha öncesi de var" dedi.

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