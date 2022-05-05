  • BIST 2.477,33
  • Altın 906.711
  • Dolar 14.8543
  • Euro 15.7695
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
»

Gazprom: Almanya, Kuzey Akım 2'nin ikinci hattını 2028'den önce kullanamayacak

Rus enerji şirketi Gazprom, Almanya'nın durdurulan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru projesinin ikinci hattından 2028'den önce faydalanamayacağını bildirdi.
Gazprom: Almanya, Kuzey Akım 2'nin ikinci hattını 2028'den önce kullanamayacak

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattının atıl durumda olduğu hatırlatıldı.

Hattın kara kısımlarında bulunan altyapıdan Rusya'nın kuzeybatı bölgelerinin faydalanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Almanya, Kuzey Akım 2'yi işletmeye alma kararı verirse, yalnızca projedeki bir hattı yüzde 100 kapasiteyle kullanılabilecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kuzey Akım 2'nin ikinci hattının tekrar devreye alınmasının 2028'den önce mümkün olamayacağı kaydedildi.

Toplam maliyeti yaklaşık 11 milyar dolar olarak hesaplanan hattan, yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 23 Şubat'ta verdiği talimat sonrasında sertifikasyon süreci durdurulan Kuzey Akım 2 projesinde, bakım çalışmaları da yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enflasyon rakamları açıklandı05 Mayıs 2022 Perşembe 10:14
  • Evlerin balkonları adeta bostana döndü05 Mayıs 2022 Perşembe 09:56
  • Brent petrolün varil fiyatı 111,16 dolar05 Mayıs 2022 Perşembe 09:23
  • Küresel piyasalar, Fed sonrası pozitif seyrediyor05 Mayıs 2022 Perşembe 09:23
  • AB'den Rusya'ya petrol hamlesi: Yeni yaptırımlar teklif edildi04 Mayıs 2022 Çarşamba 14:44
  • TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnaf olmak daha cazip hale getirilmeli04 Mayıs 2022 Çarşamba 10:46
  • Türkiye, güneş paneli üretiminde Avrupa'da lider konumda02 Mayıs 2022 Pazartesi 17:45
  • Ramazan Bayramı 2. el oto piyasasını hareketlendirdi02 Mayıs 2022 Pazartesi 17:45
  • Gazprom'un doğal gaz ihracatı ve üretimi düştü02 Mayıs 2022 Pazartesi 13:44
  • Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen: Çin'e ihracatta e-ticaret dönemini başlattık02 Mayıs 2022 Pazartesi 12:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti