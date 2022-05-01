  • BIST 2.430,55
  • Altın 905.43
  • Dolar 14.8432
  • Euro 15.6476
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Gazprom'un doğal gaz ihracatı ve üretimi düştü

Rus enerji şirketi Gazprom, bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre doğal gaz ihracatının yüzde 26,9, üretiminin ise yüzde 2,5 düştüğünü bildirdi.
Gazprom'un doğal gaz ihracatı ve üretimi düştü

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk dört ayındaki doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 gerileyerek 175,4 milyar metreküpe indi.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 azalarak 50,1 milyar metreküp oldu.

Açıklamada, şirketin Çin'e ihracatının geçen yıla kıyasla yüzde 60 arttığı bilgisi verilirken Avrupa'ya yönelik sevkiyatların da sözleşmeler doğrultusunda devam ettiğine işaret edildi.

Avrupa, Rus gazı tüketimini azaltmak istiyor
Dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi Gazprom, Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor.

Şirketin net karı, 2021'de bir önceki yıla göre 135 milyar rubleden 2,1 trilyon rubleye çıkarak tarihin en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Öte yandan, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa'nın doğal gaz ticaretini azaltmaya çalıştığı Gazprom, 27 Nisan'da Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İhracat ve üretim yapan mükelleflere kurumlar vergisi 1 puan indirimli uygulanacak01 Mayıs 2022 Pazar 12:50
  • Musk, Twitter anlaşmasının ardından yaklaşık 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı30 Nisan 2022 Cumartesi 22:30
  • Ev ve otomobilde masrafı düşecek karar30 Nisan 2022 Cumartesi 13:25
  • Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan asgari ücret çağrısı30 Nisan 2022 Cumartesi 10:28
  • Pegasus Hava Yolları Ramazan Bayramı nedeniyle 71 ek uçuş düzenleyecek29 Nisan 2022 Cuma 14:19
  • Şanlıurfa'da pamuk tohumları toprakla buluşmaya başladı29 Nisan 2022 Cuma 14:18
  • Rusya Merkez Bankası'ndan 300 baz puanlık faiz indirimi29 Nisan 2022 Cuma 13:53
  • İstanbul'dan gemiyle umre seferlerinin 2023'te başlatılması planlanıyor29 Nisan 2022 Cuma 12:14
  • Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 arttı29 Nisan 2022 Cuma 10:45
  • Tasarruf şirketlerinin lisanslanması sonrası sektöre ilginin katlanarak artması bekleniyor29 Nisan 2022 Cuma 10:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti