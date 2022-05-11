  • BIST 2.487,04
  • Altın 911.347
  • Dolar 15.3084
  • Euro 16.1951
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 16 °C
»

Gazprom'un Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı bugün yüzde 25 azaldı

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, bugün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilecek doğal gaz miktarının düne kıyasla yüzde 25 azaldığını bildirdi.
Gazprom'un Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı bugün yüzde 25 azaldı

Kupriyanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna üzerinden gerçekleştirdiği günlük doğal gaz sevkiyatlarına ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna üzerinden gönderilen doğal gaza talepte bugün önemli miktarda düşüş olduğunu belirten Kupriyanov, "Gazprom, 11 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 72 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirecek." dedi.

Gazprom'un dün Ukrayna üzerinden gerçekleştirdiği gaz sevkiyatı 95,8 milyon metreküp olarak kayda geçmişti.

Kupriyanov, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Sohranovka adlı doğal gaz dağıtım noktasından Rus gazı alımını durduracağına yönelik bilgilendirildiklerini söylemişti.

Rusya, Avrupa'ya gönderdiği gazın yüzde 30'unu Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan ve günlük yaklaşık 30 milyon metreküp doğal gaz sevkiyat kapasitesine sahip Sohranovka üzerinden sevk ediyordu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüksek gaz fiyatlarının AB'ye maliyeti beklenenden 250 milyar avro fazla olabilir11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:58
  • KOSGEB, bazı akreditasyon belgeleri için verdiği desteğin limitini 10 bin liraya yükseltti11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:36
  • Küresel piyasalarda ABD ve Almanya'nın enflasyon verileri bekleniyor11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:27
  • Yenilenebilir enerji kurulumları tedarikteki aksama ve yüksek maliyetlere rağmen rekor kıracak11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:26
  • Bankacılık sektörü kredi hacmi 5 trilyon 639 milyar lira oldu10 Mayıs 2022 Salı 15:06
  • Kırşehir'de "40 Köy 40 Tohum Projesi"nde 150 bin sebze fidesi daha dağıtıldı10 Mayıs 2022 Salı 14:41
  • Güneş enerjisinde 'teravat çağı'10 Mayıs 2022 Salı 14:40
  • Bakan Bilgin: Çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarımız var10 Mayıs 2022 Salı 12:51
  • Sanayi grubu 7 sektörle ihracat rekoru kırdı10 Mayıs 2022 Salı 12:01
  • Türk çayı 4 ayda 8,2 milyon dolar kazandırdı10 Mayıs 2022 Salı 12:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti